Чернышенко: 600-летие монастыря на Соловках даст импульс модернизации инфраструктуры

Вице-премьер РФ добавил, что помимо основных, ранее предусмотренных бюджетных средств, на проект выделяются дополнительные — это подтверждает его приоритетное значение. В первую очередь эти средства пойдут на создание инфраструктуры для комфортной и благополучной жизни в поселке Соловецкий. Например, на капремонт жилых домов и строительство спортивного зала. Вице-премьер также подчеркнул важность соблюдения сроков выполнения работ и оперативного решения всех возникающих вопросов.