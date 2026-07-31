Чернышенко: 600-летие монастыря на Соловках даст импульс модернизации инфраструктуры

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Подготовка к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловках даст импульс масштабной модернизации инфраструктуры и развитию духовно-культурной жизни страны. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил на совещании по вопросам сохранения и развития Соловецкого архипелага, сообщается в канале правительства России в «Максе».
В 2029 году будет отмечаться важная для Соловецких островов дата — 600-летие первого монашеского поселения. Мероприятия по празднованию начнутся уже в 2027 году.
«По указу президента Владимира Владимировича Путина в 2029 году наша страна будет отмечать 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге. В рамках подготовки к юбилею идет большая межведомственная работа. Она призвана дать импульс не только масштабной модернизации и созданию инфраструктуры, но и развитию духовно-культурной жизни страны», — заявил Чернышенко.
На совещании обсудили выполнение поручений правительства, связанных с ходом работ по сохранению объектов культурного наследия и строительству новых объектов инфраструктуры, а также реализацию мероприятий по развитию Соловецкого архипелага.
Вице-премьер РФ добавил, что помимо основных, ранее предусмотренных бюджетных средств, на проект выделяются дополнительные — это подтверждает его приоритетное значение. В первую очередь эти средства пойдут на создание инфраструктуры для комфортной и благополучной жизни в поселке Соловецкий. Например, на капремонт жилых домов и строительство спортивного зала. Вице-премьер также подчеркнул важность соблюдения сроков выполнения работ и оперативного решения всех возникающих вопросов.
«Важно ответственно подойти к подготовке этого юбилея, чтобы в следующие 100 лет местные жители и гости Архангельской области вспоминали проделанную работу добрым словом», — отметил Чернышенко.
Капитальный ремонт домов и возведение амбулатории.
В Фонде Соловецкого архипелага добавили, что по поручению вице-премьера начался капремонт 14 многоквартирных домов в поселке. «Первый этап уже стартует. Прорабатывается вопрос ремонта трех домов — объектов культурного наследия. Также идет подготовка к строительству модульного спортивного зала», — сказано в Telegram-канале фонда.
Кроме того, в Рабочеостровске строят амбулаторию. Для нее уже готово основание, проходит возведение основных конструкций.