На медиафасадах Москвы и Подмосковья покажут работы выставок «Зарядья»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Работы цифровых художников выставок «Традиционные ценности. Жизнь» и «Традиционные ценности. Вера» Подземного музея парка «Зарядье» с 1 по 31 августа будут демонстрироваться на медиафасадах Москвы и Московской области, включая зону прилета аэропорта Внуково. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта.