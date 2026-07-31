На медиафасадах Москвы и Подмосковья покажут работы выставок «Зарядья»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Работы цифровых художников выставок «Традиционные ценности. Жизнь» и «Традиционные ценности. Вера» Подземного музея парка «Зарядье» с 1 по 31 августа будут демонстрироваться на медиафасадах Москвы и Московской области, включая зону прилета аэропорта Внуково. Об этом сообщили ТАСС организаторы проекта.
«Цикл выставок Подземного музея парка “Зарядье” “Традиционные ценности” продолжает исследование фундаментальных основ российской цивилизации. Мультимедийная часть проекта создана с музеем на медиафасаде VozDooh. С 1 по 31 августа избранные работы цифровых художников двух выставок цикла будут демонстрироваться на больших экранах города», — говорится в сообщении.
Как отметили организаторы, экспозиции «Традиционные ценности. Жизнь» и «Традиционные ценности. Вера» стали первыми выставками цикла, посвященного традиционным ценностям как фундаменту человеческого существования. Первая обращается к ценности жизни, вторая — к вере как духовной основе личности. В экспозициях представлены живопись, скульптура, инсталляции современных авторов и цифровое искусство.
В мультимедийную программу вошли произведения Антона Батишева, Асилы Мартинес (Malisarta), Максима Емельянова (mwxwm), Льва Бахарева и SPELLLENS, Димитрия Димитриева, Андрея Гладкова и Валерии Исаковой (SOLNOX). Кураторами мультимедийной части выступили Стелла Лабужская и Ирина Арнаут.
Как подчеркнули организаторы, выставочный цикл «Традиционные ценности» является результатом сотрудничества ученых, художников, искусствоведов и общественных деятелей. В основу каждой выставки положены научные исследования коллектива факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, научным консультантом проекта выступает доктор исторических наук, профессор МГУ Сергей Перевезенцев.