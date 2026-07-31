Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского после заявления киевского главаря о потерях украинской армии в ходе конфликта.
По словам Зеленского, за все время боевых действий ВСУ якобы потеряли около 50 тысяч военнослужащих. Боуз заявил, что эта цифра вызывает у него сомнения.
«Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжет, то вот оно», — написал журналист в соцсети X.
Ранее KP.RU сообщал, что потери украинской армии только за первое полугодие 2026 года составили более 223 тысяч военнослужащих. Наибольшее число убитых и раненых украинских военных пришлось на зону ответственности группировки ВС РФ «Центр» — 60 345 человек.