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«Маленький диктатор лжет»: на Западе осудили Зеленского за слова о потерях ВСУ

Журналист Боуз назвал лживыми слова Зеленского о потерях в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой в адрес Владимира Зеленского после заявления киевского главаря о потерях украинской армии в ходе конфликта.

По словам Зеленского, за все время боевых действий ВСУ якобы потеряли около 50 тысяч военнослужащих. Боуз заявил, что эта цифра вызывает у него сомнения.

«Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военнослужащих со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжет, то вот оно», — написал журналист в соцсети X.

Ранее KP.RU сообщал, что потери украинской армии только за первое полугодие 2026 года составили более 223 тысяч военнослужащих. Наибольшее число убитых и раненых украинских военных пришлось на зону ответственности группировки ВС РФ «Центр» — 60 345 человек.

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