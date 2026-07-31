В Ростовской области пока отменили повышение зарплат для чиновников

В Ростовской области пока не планируют проводить в октябре индексацию зарплат для госслужащих. Соответствующее положение исключили из областного закона о бюджете, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».
По информации издания, индексацию проводят ежегодно. В 2026 зарплаты госслужащих, технического персонала и обслуживающих работников госорганов должны были повыситься на 4%, но после бюджетных корректировок очередное обновление оплаты труда отложили.
Изменятся ли оклады донских госслужащих в 2026 году или нет, пока неизвестно. Решение могут утвердить с помощью других нормативных актов, говорится в публикации.
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