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В Ростовской области пока отменили повышение зарплат для чиновников

Зарплаты донских чиновников не планируют повышать в октябре.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области пока не планируют проводить в октябре индексацию зарплат для госслужащих. Соответствующее положение исключили из областного закона о бюджете, сообщает «Панорама Ростов-на-Дону».

По информации издания, индексацию проводят ежегодно. В 2026 зарплаты госслужащих, технического персонала и обслуживающих работников госорганов должны были повыситься на 4%, но после бюджетных корректировок очередное обновление оплаты труда отложили.

Изменятся ли оклады донских госслужащих в 2026 году или нет, пока неизвестно. Решение могут утвердить с помощью других нормативных актов, говорится в публикации.

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