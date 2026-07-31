Рубио назвал МУС нелегитимным и заявил о мерах США против суда

Белый дом считает Международный уголовный суд нелегитимной организацией и уже предпринимает меры в отношении него. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией», — сказал политик на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Рубио добавил, что Вашингтон начал предпринимать шаги, направленные на то, чтобы привести МУС к порядку.
Ранее ассамблея МУС отстранила прокурора суда Карима Хана от должности. По словам председателя спецсессии Пайви Кокуранта, 82 из 125 стран-участниц поддержали данное решение.
Как писал KP.RU сообщал, что Хана отстранили от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что МУС необходимо закрыть. Он отметил, что одной лишь отставки недостаточно.