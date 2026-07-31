Рубио назвал МУС нелегитимным и заявил о мерах США против суда

Как писал KP.RU сообщал, что Хана отстранили от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что МУС необходимо закрыть. Он отметил, что одной лишь отставки недостаточно.