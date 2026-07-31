Белградская полиция нашла труп россиянки в чемодане: задержан пытавшийся сбежать турок

В Сербии спустя дни поисков обнаружили убитой 27-летнюю модель из Петербурга Людмилу Туркову. Ее труп нашли в чемодане. Стало известно, что в убийстве виновен 25-летний гражданин Турции. Он расправился с моделью через два часа после их знакомства. Турок пригласил Людмилу Туркову на свидание, пишет «КП-Петербург».
Чемодан с останками нашли в Белграде в акватории реки. В Сербию девушка прилетела на отдых 23 июля. Она пропала по дороге в клуб. В последний раз Людмила Туркова вышла на связь с родными 25 июля.
По русскоязычным чатам Белграда после пропажи распространили ориентировку девушки. К делу сразу же подключилась местная полиция. Спустя несколько дней тело выловили из канала белградского пригородного района Падинска-Скела. Источники «КП-Петербург» утверждают, что тело в чемодане было целым.
Полиция задержала подозреваемого, когда тот хотел улететь из страны. Сейчас тело девушки направлено в Институт судебной медицины.