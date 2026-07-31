Метеозависимым приготовится: в воскресенье на Земле ожидается магнитная буря

По предварительным прогнозам космическая непогода будет ощутима с 9:00 и продолжится на протяжении всего дня. Интенсивность составит 5−6 баллов из 10 возможных. Эти показатели соответствуют слабой и средней буре, которую могут ощущать метеозависимые люди. Так же солнечная плазма способна влиять на работу электро- и радиоаппаратуры.