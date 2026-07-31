Билан начал исполнение «Седой ночи» на сольном концерте с ИИ-версии песни

«Юрий Шатунов по-свойски говорил мне: “Будь внимательным, вокруг тебя иногда могут появляться люди, которые могут тебя обманывать”. Я счастлив, что вокруг меня таких людей нет. Юра, видит Бог, ты улыбаешься и знаешь, что это правда», — сказал Билан.