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Билан начал исполнение «Седой ночи» на сольном концерте с ИИ-версии песни

Певец спел второй куплет и припев на русском языке.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Дима Билан начал исполнение песни «Седая ночь» Юрия Шатунова на сольном концерте «Твой № 1» на «ВТБ-Арене» с версии на английском языке, ставшей популярной после ИИ-кавера, передает корреспондент ТАСС. Второй куплет и припев были исполнены на русском.

Перед тем как начать исполнение, Билан обратился к зрителям и рассказал о дружбе с Шатуновым. По словам артиста, певец был одним из немногих людей, кто давал ему важные советы.

«Юрий Шатунов по-свойски говорил мне: “Будь внимательным, вокруг тебя иногда могут появляться люди, которые могут тебя обманывать”. Я счастлив, что вокруг меня таких людей нет. Юра, видит Бог, ты улыбаешься и знаешь, что это правда», — сказал Билан.

После этих слов Билан начал исполнять англоязычную версию песни, ставшей популярной в интернете, а затем перешел к оригинальной версии композиции.

Ранее видеоролик, созданный ИИ, на котором американский рэпер Канье Уэст исполняет кавер на английском языке на песню «Седая ночь», стал популярным среди пользователей в России и за рубежом.

Сам кавер занял первое место в мировом топе сервиса Shazam. По сообщениям СМИ, ролик создал российский работник сферы туризма без музыкального образования Август Септемберов.