В Сербии из-за обмеления Дуная со дна поднялись затопленные корабли

На востоке Сербии, в районе порта Прахово, из-за резкого падения уровня воды в Дунае обнажились корпуса кораблей, которые были затоплены фашистской Германией в 1944 году. Причиной обмеления стали аномальная жара и слабый приток воды в нижнем течении реки, из-за чего песчаные отмели осушились и остовы судов частично показались на поверхности, передает Reuters.
Речь идет о судах Дунайской флотилии, которые были затоплены в сентябре 1944 года в рамках операции Кригсмарине «Дунайский эльф». Тогда более 200 барж и кораблей ушли на дно, чтобы не достаться наступающей Красной армии. Этот участок реки долгое время был непригоден для судоходства, пока после войны часть корпусов не подняли.
Обнажившиеся останки флотилии находятся недалеко от ущелья Железные ворота, где во второй половине XX века были построены ГЭС «Джердап-1» и «Джердап-2». Однако затонувшие суда до сих пор создают помехи для движения судов возле второй гидроэлектростанции.
Сербские власти уже ведут работы по подъему остатков флотилии, однако процесс осложняется наличием большого количества необезвреженных мин и боеприпасов, требующих строгих мер безопасности. Планы Белграда таковы: все работы по очистке русла должны быть завершены к 2027 году.
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