В Сербии из-за обмеления Дуная со дна поднялись затопленные корабли

Речь идет о судах Дунайской флотилии, которые были затоплены в сентябре 1944 года в рамках операции Кригсмарине «Дунайский эльф». Тогда более 200 барж и кораблей ушли на дно, чтобы не достаться наступающей Красной армии. Этот участок реки долгое время был непригоден для судоходства, пока после войны часть корпусов не подняли.