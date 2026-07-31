СВО показала, что молодежь не отличается от героев ВОВ, заявил Евкуров

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Спецоперация на Украине показала, что современная молодежь ни в чем не уступает героям прошлого, заявил замглавы министра обороны Юнус‑Бек Евкуров.
«И такие же случаи есть, какие были в Великую Отечественную, которые мы раньше в кино видели, а теперь воочию. Из госпиталей убегали на фронт. И в Афганистане было то же самое», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что возгласы наподобие «Ох, уж эта молодежь» лишь иллюстрируют извечную дилемму: по его словам, старшее поколение всегда твердит, что молодежь не та, а молодые — что старшие от них хотят не того.