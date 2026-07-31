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Жителям Донбасса и Новороссии увеличили выплаты за утрату имущества

Выплаты за утраченное жилье в новых регионах выросли до 110 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Правительство России повысило размер финансовой помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, потерявшим имущество. Это следует из постановления.

Согласно документу, выплаты за частично утраченное имущество теперь составят 55 тысяч рублей на человека. Финансовая помощь за полностью утраченное жилье увеличилась до 110 тысяч рублей.

Правительством также увеличен размер компенсации за жилье, утраченное в результате боевых действий. Выплата выросла с 51,5 тысяч до 70 тысяч рублей за один квадратный метр.

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла ряд федеральных законов, расширяющих меры поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о преимущественном праве военных на сохранение рабочего места при сокращении штата и другие.

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