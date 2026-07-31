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Российские синхронистки завоевали серебро чемпионата Европы

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта. Первое место они уступили действующим чемпионкам Европы сестрам Анне-Марии и Эйрини-Марине Александри.

Российские синхронистки Майя Дорошко и Елизавета Минаева завоевали серебро на чемпионате Европы по водным видам спорта. Первое место они уступили действующим чемпионкам Европы сестрам Анне-Марии и Эйрини-Марине Александри.

Дорошко и Минаева за свое выступление получили 302,9950 балла. Спортсменки выступали в нейтральном статусе. Российские синхронистки участвовали в чемпионате впервые с 2021 года.

Чемпионки Анна-Мария и Эйрини-Марина Александри получили за выступление 311,4308 балла. В 2026 году они впервые представляют Грецию. Ранее спортсменки выступали за Австрию. Бронзу завоевали британские синхронистки Кейт Шортман и Изабель Торп — 297,9108 балла.

Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже. 31 июля российские прыгуны в воду Надежда Трифонова, Екатерина Беляева, Григорий Иванов и Руслан Терновой завоевали серебро в командных соревнованиях.

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