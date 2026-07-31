Глава «Петровича» назвал книгу, которая «не может не откликаться в душах»

Генеральный директор строительно-торгового дома «Петрович» Евгений Мовчан рекомендовал слушателям Радио РБК прочитать книгу писателя Евгения Водолазкина, которая его «потрясла» — роман «Лавр».
«Она очень глубокая, и она затрагивает вопросы духовного мировоззрения. Мне кажется, что эти вопросы не могут не откликаться в наших душах, в душе любого человека, который его прочтет», — поделился он впечатлениями от прочитанного.
Для Мовчана «Лавр» стал первой книгой Водолазкина, но он продолжил знакомиться с творчеством российского писателя: «Памятуя о своих ощущениях от “Лавра”, я начал читать “Последнее дело майора Чистова”, и должен сказать, что пока мне очень-очень нравится».
Фрагмент книги. Евгений Водолазкин, «Лавр».
В разное время у него было четыре имени. В этом можно усматривать преимущество, поскольку жизнь человека неоднородна. Порой случается, что ее части имеют между собой мало общего. Настолько мало, что может показаться, будто прожиты они разными людьми. В таких случаях нельзя не испытывать удивления, что все эти люди носят одно имя.
У него было также два прозвища. Одно из них — Рукинец — отсылало к Рукиной слободке, месту, где он появился на свет. Но большинству этот человек был известен под прозвищем Врач, потому что для современников прежде всего он был врачом.
Евгений Мовчан окончил физико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного политехнического университета и Школу бизнеса британского открытого университета в 1992 году. С 1999 по 2014 год он работал в нескольких компаниях на посту коммерческого директора. В 2014 году под руководством Мовчана «Петрович» вышел на московский рынок, а с 2015 года он — глава строительно-торгового дома.
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