Балицкий: в Запорожской области нет дефицита продуктов

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Доставка продуктов в прифронтовую зону Запорожской области осложнена, но осуществляется, в регионе нет дефицита. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в интервью «ЗаТВ», опубликованном в его канале в «Максе».
«Продукты, те группы, которые мы отслеживаем, они полностью обеспечены. Очень сейчас переживаем и работаем над тем, чтобы максимально помочь Каменке-Днепровской, Водяному, Каменке, Энергодару, Днепровке, Днепрорудному, Васильевке, Пологам. Все, что ниже Токмака, уже в более-менее условно защищенной зоне. В условно защищенной зоне. Вот, на города, которые я бегло перечислил, мы понимаем, что там есть огромная проблема с доставкой, и противник обстреливает дороги», — сказал он.
Балицкий подчеркнул, что ВСУ используют свое положение на этом участке, обстрелы и атаки дронов ведутся из Никополя и Марганца, которые находятся в 5−7 км через Днепр. Он также отметил, что власти принимают меры. «У нас все гуманитарные конвои, которые планируем и с которыми уже поставляем [продукты], работаем над усилением группировки по защите, по снабжению топливом, по снабжению продуктами. Все вопросы, которые стоят, я постоянно на контроле держу. В контакте мы находимся с главами муниципальных объединений, также с государственными учреждениями общаемся, знаем ситуацию через силовиков, о том, что, к сожалению, у нас тяжелая ситуация», — добавил он.