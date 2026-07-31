Балицкий: в Запорожской области нет дефицита продуктов

Балицкий подчеркнул, что ВСУ используют свое положение на этом участке, обстрелы и атаки дронов ведутся из Никополя и Марганца, которые находятся в 5−7 км через Днепр. Он также отметил, что власти принимают меры. «У нас все гуманитарные конвои, которые планируем и с которыми уже поставляем [продукты], работаем над усилением группировки по защите, по снабжению топливом, по снабжению продуктами. Все вопросы, которые стоят, я постоянно на контроле держу. В контакте мы находимся с главами муниципальных объединений, также с государственными учреждениями общаемся, знаем ситуацию через силовиков, о том, что, к сожалению, у нас тяжелая ситуация», — добавил он.