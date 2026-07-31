200 лет назад на Урале был открыт первый бальнеологический курорт

О «месте силы» близ границы Европы и Азии вновь вспомнили только в 1826 году, после того как некий становой пристав, страдавший ревматизмом, выстроил в небольшом гроте у подножия горы Городище избушку с бочкой. И, принимая в теплое время года серные ванны, получил от них исцеление. В нынешнем году, когда курорт отмечает 200-летие, — день рождения первой бальнеологической здравницы на Урале и в Сибири — была даже задумка воспроизвести реконструкцию пещеры с бочкой. Но в лечебнице решили сосредоточиться на открытии нового корпуса, где по современным технологиям будут применяться для оздоровления силы четырех природных стихий — воды, земли, воздуха и солнца.