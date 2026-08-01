Что можно и нельзя делать в Макринин день 1 августа, который называют Мокрины

Православная церковь 1 августа вспоминает святую Макрину Каппадокийскую. В народе принято отмечать Макринин день. Вместе с тем есть еще одно название — Мокрины. Как правило, в указанную дату всегда шел дождь, при этом сильные осадки предвещали дождливую осень.
Что нельзя делать 1 августа.
Мужчинам 1 августа не следует ходить к водоемам. Подобным, как считалось, можно навлечь проблемы и на себя, и на своих близких. Запрещено есть яблоки. Это может грозить неприятностями.
Что можно делать 1 августа.
По традиции, в названный день проводили генеральную уборку, а также занимались бытовыми делами. Также можно сходить в баню для укрепления здоровья.
Согласно приметам, дождь предсказывает дождливую осень. Большое количество паутины предупреждает о затяжной осени. А сухая и теплая погода 1 августа обещает долгое бабье лето.
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