7 вещей, которые женщины делают назло мужчинам: Мнение психологов и мужская логика

Суть: Женщина загружает выходные мужа своими планами, а если он садится за телевизор с пивом, она начинает драить полы с громким стуком ведра. Почему она это делает? Чтобы вызвать у супруга чувство вины за свой отдых и отомстить за то, что он хочет как-то иначе провести свои выходные. Ей кажется, что раз она работает по дому, то и муж должен страдать. Мнение психолога Лукьяновой Дарьи: «Это называется “эмоциональный саботаж”. Женщина делает это назло, потому что устала. Но вместо того чтобы сказать: “Мне нужна помощь”, она выбирает путь агрессии. Мужская логика тут простая: “Я устал на работе, почему я не могу отдохнуть?”. Ответ кроется в том, что обе стороны забывают договариваться. Важно разделять зоны ответственности, а не воевать за них». Синдром «соседей по комнате»: как понять, что вы разлюбили друг друга, и можно ли это вылечить без развода.