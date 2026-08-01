В России сделают универсальный носитель соцльгот: достаточно будет карты «Мир»

В России с 1 августа 2026 года стартует пилотный проект по применению банковских карт «Мир» в качестве универсального носителя для социальных льгот. Эксперимент продлится до 31 марта следующего года и затронет пенсионеров, многодетные семьи, студентов и людей с инвалидностью. Подробности стали известны KP.RU.
Для участия в проекте получателям льгот достаточно привязать свою карту «Мир» к учетной записи на портале госуслуг. После этого все полагающиеся преференции, включая бесплатный или льготный проезд, будут загружаться на карту автоматически. Предъявлять дополнительные бумажные удостоверения отныне не потребуется.
Кроме государственных скидок, проект также предусматривает участие коммерческих сетей. Организаторы эксперимента пояснили, что в магазинах и аптеках держатели привязанных карт также смогут получать автоматические скидки. Это позволит сделать систему получения бонусов более удобной и прозрачной.
На первом этапе к эксперименту присоединились только три субъекта Российской Федерации: Республика Башкирия, а также Ростовская и Тюменская области. В правительстве отметили, что решение о распространении этой практики на другие регионы будет приниматься после анализа итогов пилотного проекта.