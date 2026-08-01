В России сделают универсальный носитель соцльгот: достаточно будет карты «Мир»

На первом этапе к эксперименту присоединились только три субъекта Российской Федерации: Республика Башкирия, а также Ростовская и Тюменская области. В правительстве отметили, что решение о распространении этой практики на другие регионы будет приниматься после анализа итогов пилотного проекта.