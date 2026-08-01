Платить налоги станет проще: теперь уведомления будут приходить на «Госуслуги»

При этом для тех пользователей, у которых уже открыт личный кабинет на официальном сайте налоговой службы, порядок получения уведомлений не изменится. Документы туда будут дублироваться в прежнем режиме. Бумажные конверты по почте продолжат получать только те граждане, у которых нет ни подтвержденной записи на «Госуслугах», ни доступа к онлайн-кабинету ФНС.