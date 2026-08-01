Платить налоги станет проще: теперь уведомления будут приходить на «Госуслуги»

С 1 августа российские налогоплательщики с подтвержденными аккаунтами на портале «Госуслуги» начнут получать налоговые уведомления в автоматическом режиме. Речь идет о квитанциях на уплату транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц. Подробности стали известны KP.RU.
В электронном виде будут приходить уведомления по налогу на доходы физлиц в тех случаях, когда гражданин обязан задекларировать средства самостоятельно, а его работодатель не является налоговым агентом. Ранее для получения таких документов через интернет требовалось подавать отдельное заявление. Теперь вся процедура стала беззаявительной.
При этом для тех пользователей, у которых уже открыт личный кабинет на официальном сайте налоговой службы, порядок получения уведомлений не изменится. Документы туда будут дублироваться в прежнем режиме. Бумажные конверты по почте продолжат получать только те граждане, у которых нет ни подтвержденной записи на «Госуслугах», ни доступа к онлайн-кабинету ФНС.
В ведомстве также подчеркнули, что право на получение бумажного документа сохраняется за любым налогоплательщиком. Для его оформления необходимо лично обратиться в территориальную налоговую инспекцию или в многофункциональный центр.
Ранее стало известно, что с 1 августа на «Госуслугах» появится единый инструмент получения льгот. Все они будут доступны владельцам карты «Мир».