С 1 августа пройдет переиндексация пенсий работающих пенсионеров

Традиционно с началом августа в России проводится перерасчет выплат для пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность.
Нововведение затронет примерно 5,9 млн официально работающих пенсионеров. В отличие от январской индексации, этот процесс носит беззаявительный характер и связан с уплатой работодателями страховых взносов в Социальный фонд за прошедший год.
Размер прибавки рассчитывается индивидуально и напрямую зависит от уровня официальной заработной платы: чем она выше, тем больше накопленных пенсионных коэффициентов (баллов) учтет фонд.
При этом законодательство устанавливает ограничение: за один год работающему пенсионеру может быть начислено не более трех пенсионных баллов. Учитывая, что в 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156 рублей 76 копеек, максимальная прибавка ограничена суммой около 470 рублей. Чтобы получить этот максимум, официальная заработная плата сотрудника должна составлять не менее 57,5 тысячи рублей в месяц.
Кроме того, ожидаются социальные льготы по карте «Мир» и налоги через «Госуслуги». Сайт KP.RU разбирался, какие новые законы вступят в силу в России с августа 2026 года.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Миллионы пенсионеров получат прибавку с 1 августа: кому, на сколько и за что поднимут пенсии?