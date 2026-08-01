С 1 августа пройдет переиндексация пенсий работающих пенсионеров

При этом законодательство устанавливает ограничение: за один год работающему пенсионеру может быть начислено не более трех пенсионных баллов. Учитывая, что в 2026 году стоимость одного пенсионного балла составляет 156 рублей 76 копеек, максимальная прибавка ограничена суммой около 470 рублей. Чтобы получить этот максимум, официальная заработная плата сотрудника должна составлять не менее 57,5 тысячи рублей в месяц.