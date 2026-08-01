Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвийский беспилотник-разведчик летает над границей с Беларусью: что известно

Беспилотник-разведчик Латвии зафиксировали в районе границы с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Разведывающий беспилотник под управлением ВС Латвии зафиксировали в районе латвийско-белорусской границы. Его заметили на фоне появившихся данных о якобы закрытии этого участка. Так проинформировали в авиадиспетчерских службах Евросоюза, цитирует ТАСС.

«Летает в настоящее время в регионах, прилегающих к границам балтийской республики с Белоруссией», — сообщил источник о маршруте беспилотника.

Собеседник агентства пояснил, что службами замечен аппарат Penguin C UAS. Его запускают для обнаружения движущихся целей и сбора разведывательной информации.

Министерство иностранных дел Латвии заявило о закрытии границы с Беларусью 31 июля. По данным властей, мера принята из-за якобы технических причин. При этом Госпогранкомитет Беларуси не подтвердил информацию.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше