Латвийский беспилотник-разведчик летает над границей с Беларусью: что известно

«Летает в настоящее время в регионах, прилегающих к границам балтийской республики с Белоруссией», — сообщил источник о маршруте беспилотника.
Собеседник агентства пояснил, что службами замечен аппарат Penguin C UAS. Его запускают для обнаружения движущихся целей и сбора разведывательной информации.
Министерство иностранных дел Латвии заявило о закрытии границы с Беларусью 31 июля. По данным властей, мера принята из-за якобы технических причин. При этом Госпогранкомитет Беларуси не подтвердил информацию.
Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.Читать дальше