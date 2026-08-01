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Шевцов: Испания не смогла защититься от безоружных мигрантов

Известный украинский блогер и стример Алексей Шевцов, выступающий под ником itpedia, жестко раскритиковал действия испанских властей в связи с ситуацией в эксклаве Сеута.

Известный украинский блогер и стример Алексей Шевцов, выступающий под ником itpedia, жестко раскритиковал действия испанских властей в связи с ситуацией в эксклаве Сеута. По его мнению, королевство не смогло противостоять притоку нелегалов, фактически утратив контроль над границей.

В своем Telegram-канале блогер охарактеризовал происходящее как вторжение и выразил недоумение тем фактом, что страна НАТО оказалась не в состоянии отразить натиск безоружных людей. «Страна просто кончилась, никакое здоровое государство не допустило бы такого», — написал Шевцов.

По мнению стримера, адекватным ответом властей на кризис в Сеуте должно было стать введение военного положения. Он считает, что только такие меры способны остановить поток нелегальной миграции на этом участке.

Ранее мы писали: В ЕК заявили, что потоки мигрантов из Сеуты не продвигаются в другие страны ЕС.

Читайте также: Около 37,5 тыс. мигрантов вернулись из Сеуты в Марокко.

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