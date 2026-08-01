Спортивный фестиваль пройдет в Лужниках с 1 августа по 6 сентября

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Спортивный фестиваль состоится с 1 августа по 6 сентября в олимпийском комплексе «Лужники», гостям будут предложены спортивные активности, пляжная зона, кибербар и каток. Организатор мероприятия — Департамент спорта города Москвы.
Для любителей активного отдыха проведут различные тренировки от сети спортивных студий SMSTRETCHING, будут доступны скалодром, роллердром и полоса препятствий. Гости смогут посетить пляжную зону, где можно будет взять напрокат сапборд, каяки и прокатиться по речной аллее протяженностью 80 метров.
Кибербар предложит участникам игровые приставки и роботохоккей, можно будет отправиться в игровую зону и устроить турнир по настольному теннису. Отдохнуть гости смогут в зоне фудкорта, а также посетить гидрофлай-шоу с показательными выступлениями.
В рамках фестиваля пройдет падел-фест: будет установлено несколько кортов для игры в падел. Поиграть сможет любой желающий — для этого потребуется предварительно зарегистрироваться на сайте.
Мероприятие пройдет в рамках проекта «Лето в Москве».