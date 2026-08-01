Спортивный фестиваль пройдет в Лужниках с 1 августа по 6 сентября

Кибербар предложит участникам игровые приставки и роботохоккей, можно будет отправиться в игровую зону и устроить турнир по настольному теннису. Отдохнуть гости смогут в зоне фудкорта, а также посетить гидрофлай-шоу с показательными выступлениями.