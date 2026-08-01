По их данным, «США и Израиль планируют одну из самых масштабных кампаний по нанесению ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана». Как отмечают источники телеканала, удары могут быть нанесены уже в эти выходные, однако окончательные сроки к настоящему моменту не согласованы, президент США Дональд Трамп пока не отдавал соответствующего приказа. По их сведениям, целями ударов могут стать нефтеперерабатывающие заводы и электростанции.
CBS узнал о планах США и Израиля ударить по объектам Ирана в эти выходные
Американский лидер Дональд Трамп пока не отдавал соответствующего приказа.