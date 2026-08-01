Триатлонисты, дзюдоисты и велогонщики разыграют первые медали Спартакиады

1 августа в Казани стартует мужской регбийный турнир Спартакиады. В турнире примут участие 15 команд, поделенные на 4 группы. В группу А вошли сборные Москвы, Калининградской области и Краснодарского края, Б — Красноярского и Пермского краев, а также Ростовской и Липецкой областей, В — Татарстана, Московской, Волгоградской и Курской областей, Г — Санкт-Петербурга, Пензенской, Челябинской и Новосибирской областей. 1 августа пройдут матчи группового этапа, 2 августа — плей-офф, включая финал и игру за третье место.