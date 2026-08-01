Триатлонисты, дзюдоисты и велогонщики разыграют первые медали Спартакиады

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Триатлонисты, дзюдоисты, велогонщики и регбисты 1 августа откроют соревновательную программу Спартакиады народов России 2026 года по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Торжества по случаю старта этого мультиспортивного мероприятия пройдут неделей позже в Екатеринбурге.
Спартакиада-2026 является крупнейшим спортивным событием страны, она пройдет в 16 населенных пунктах семи регионов РФ и продлится до середины октября. В рамках соревнований будут разыграны медали в 44 видах спорта. Первые победители Спартакиады определятся 1 августа в Республике Башкортостан в индивидуальных шоссейных велогонках и в личных турнирах по триатлону, последний — в октябре в Калининградской области в серфинге.
Село Кляшево Чишминского района Башкирии в первый день августа будет приветствовать чемпионов Спартакиады как в женской, так и в мужской индивидуальных велогонках. Практически одновременно с велосипедистами днем на уфимском озере Теплое разыграют первые два комплекта медалей отечественные мастера триатлона. Вечером по итогам турнира в Магнитогорске определятся первые победители Спартакиады в дзюдо.
1 августа в Казани стартует мужской регбийный турнир Спартакиады. В турнире примут участие 15 команд, поделенные на 4 группы. В группу А вошли сборные Москвы, Калининградской области и Краснодарского края, Б — Красноярского и Пермского краев, а также Ростовской и Липецкой областей, В — Татарстана, Московской, Волгоградской и Курской областей, Г — Санкт-Петербурга, Пензенской, Челябинской и Новосибирской областей. 1 августа пройдут матчи группового этапа, 2 августа — плей-офф, включая финал и игру за третье место.
Открытие Спартакиады народов России 2026 года по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет 8 августа в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта. Самый крупный город Урала станет местом проведения соревнований по бадминтону, баскетболу 3×3, брейкингу, велоспорту-BMX, волейболу, плаванию, прыжкам в воду, прыжкам на батуте, синхронному плаванию, скалолазанию, стрельбе из лука, теннису, хоккею на траве, художественной гимнастике и футболу (юноши).
«Главным национальным турниром в этом году станет Спартакиада народов России среди сильнейших спортсменов, которая пройдет по идентичной Олимпийским играм в Лос-Анджелесе 2028 года программе. Это будет первая пристрелка к Играм-2028 и начало отбора в олимпийскую сборную», — сказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.