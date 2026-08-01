«Спартак» постарается прервать доминирование ЦСКА в Кубке Овечкина по хоккею

Самый первый Кубок Овечкина проходил в течение трех дней в середине июля 2018 года в Одинцове. В нем принимали участие шесть команд игроков до 11 лет из Подмосковья, а победителем стал воскресенский «Химик». Следующим соревнованиям через год предшествовала пресс-конференция, проходившая в ТАСС с участием Овечкина, а в турнире уже сыграли 12 команд, включая «Крылья Советов», ЦСКА и «Спартак».