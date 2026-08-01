«Спартак» постарается прервать доминирование ЦСКА в Кубке Овечкина по хоккею

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Восьмой по счету детско-юношеский хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина пройдет в Подмосковье. В очередной раз турнир постараются выиграть хоккеисты ЦСКА, которые побеждали на нем пять раз за последние шесть лет.
Соревнования пройдут с 1 по 8 августа, в нем сыграют хоккеисты в возрасте 12 лет и младше. 24 команды, разбитые на 4 группы, в основном представляют детско-юношеские школы клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Молодежной хоккейной лиги и Всероссийской хоккейной лиги.
В группе А сыграют «Академия Михайлова» (Тула), «Арена Плей Трактор» (Москва), «Динамо» (Москва), «Металлург» (Магнитогорск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Спартак» (Москва), в группе Б — «Авангард» (Омск), «Армия СКА» (Санкт-Петербург), «Крылья Советов» (Москва), «Лада» (Тольятти), «Торпедо» (Нижний Новгород), ЦСКА (Москва), в группе В — «Ак Барс» (Казань), «Буран» (Москва), «Витязь» (Подольск), «Локомотив» (Ярославль), «Сочи», СШОР им. Ляпкина (Балашиха), в группе Г — «Академия Харламова» (Москва), «Амур» (Хабаровск), «Красная машина — Атлант» (Мытищи), «Красная машина — Юниор» (Красногорск), «Северсталь» (Череповец), «Трактор» (Челябинск).
Обращает на себя внимание, что по сравнению с прошлым годом в турнире сыграет «Арена Плей Трактор», чья школа появилась при содействии играющего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Артемия Панарина. Выступят также «Буран», президентом которого является финалист Кубка Гагарина Игорь Мусатов, и «Академия Харламова». Она представляет академию, учрежденную сыном двукратного олимпийского чемпиона Валерия Харламова Александром Харламовым, работавшим в ряде клубов КХЛ.
Турнир пройдет на Арене имени В. В. Петрова в Красногорске, где состоится открытие, и Арене имени В. И. Шалимова в Мытищах, которая примет финал. В Мытищах состоится и традиционный гала-матч, в котором примут участие ветераны отечественного хоккея и действующие российские игроки НХЛ. Стоит ожидать, что вместе с Овечкиным в игре примут участие его повзрослевшие сыновья Сергей и Илья.
Увеличение количества участников.
Самый первый Кубок Овечкина проходил в течение трех дней в середине июля 2018 года в Одинцове. В нем принимали участие шесть команд игроков до 11 лет из Подмосковья, а победителем стал воскресенский «Химик». Следующим соревнованиям через год предшествовала пресс-конференция, проходившая в ТАСС с участием Овечкина, а в турнире уже сыграли 12 команд, включая «Крылья Советов», ЦСКА и «Спартак».
С этого года юные армейцы становились победителями Кубка Овечкина четыре года подряд, в 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса. В 2019 году ЦСКА обыграл «Салават Юлаев» (7:0), в 2021-м — московское «Динамо» (13:1), в 2022-м — «Спартак» (7:6), в 2023-м — петербургскую «СКА-Стрельну» (7:2). В 2024 году эту победную серию прервал «Спартак», выиграв в финале у «Красной машины — Юниор» со счетом 9:0.
В прошлом году ЦСКА победил «Ак Барс» (10:0). В последние два года в турнире принимают участие 24 команды.