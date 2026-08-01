Уведомления на уплату налогов пришлют на «Госуслуги» автоматически

С 1 августа 2026 года уведомления на уплату налога на имущество, а также НДФЛ начнут автоматически приходить в личный кабинет на «Госуслугах». Об изменениях ранее предупреждали в Федеральной налоговой службе.
Теперь, если налогоплательщик зарегистрирован в системе ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации), то налоговые уведомления будут приходить электронно, независимо от поданного или нет им согласия.
Исключение составляют только граждане, которые ранее подавали уведомление о прекращении получения документов через «Госуслуги».
В личном кабинете налогоплательщика также появится уведомление на уплату налогов.
В случае если уведомление не получится направить ни через личный кабинет налогоплательщика, ни через «Госуслуги», оно будет отправлено на почту по месту жительства.
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