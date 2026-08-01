Египет ввел цифровые визы для туристов из России

Египет с 1 августа внедрил цифровую систему оформления виз, которая позволит ускорить въезд иностранных туристов.
Получить визу по прибытии в аэропортах страны смогут граждане 118 государств, включая Россию, сообщала газета Al-Ahram со ссылкой на заявление министра туризма и древностей Египта Шерифа Фатхи.
«Новая система позволит путешественникам приобрести визу за 48 часов до прибытия», — сказал он, добавив, что туроператоры могут оформить визу от имени своих клиентов.
По словам министра, такое обновление существенно сократит время обработки документов, уменьшит загруженность аэропортов и улучшит впечатления прибывающих посетителей.
По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), бумажные визы для туристов заменят на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведение будет действовать в аэропорту Каира. Позже его распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Министерство туризма и древностей Египта в координации со всеми заинтересованными государственными органами завершило разработку новой системы въезда. Главная цель реформы — упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг», — подчеркивается в циркулярном письме № 104 Палаты туристических компаний и агентств Египта, опубликованном ведущей юридической фирмой по вопросам туризма в Египте в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
Ранее виза по прибытии в Египет оформлялась в виде бумажной марки-наклейки, которая вклеивалась в паспорт. Новая система полностью цифровизировала этот процесс. Бумажную марку заменил QR-код, а сама процедура выдачи стала полностью автоматизированной.
Получить QR-код можно одним из трех способов: через официальный веб-сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Стоимость визы с учетом сбора за выдачу и налогов составляет $36.
Туристические компании могут оформить QR-код от имени туриста заранее, за 48 часов до прибытия, говорится в сообщении АТОР. Полномасштабное внедрение системы во всех аэропортах начнется только после того, как система пройдет проверку в столице.
В начале июня аналитики Onlinetours сообщили, что Египет стал одной их самых популярных стран для путешествий у россиян на 2026 год. Общее количество туров выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.