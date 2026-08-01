Египет ввел цифровые визы для туристов из России

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), бумажные визы для туристов заменят на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведение будет действовать в аэропорту Каира. Позже его распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. «Министерство туризма и древностей Египта в координации со всеми заинтересованными государственными органами завершило разработку новой системы въезда. Главная цель реформы — упрощение процедур для туристов и улучшение качества услуг», — подчеркивается в циркулярном письме № 104 Палаты туристических компаний и агентств Египта, опубликованном ведущей юридической фирмой по вопросам туризма в Египте в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).