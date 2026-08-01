В Сеуте растет количество жертв на фоне миграционного кризиса: подробнее

Миграционный кризис в Испании резко набрал обороты в конце текущего месяца. Выяснилось, что порядка 60 тысяч человек 30 июля незаконно пересекли границу Марокко с Сеутой. На этом фоне растет количество жертв среди мигрантов. Число обнаруженных на побережье Сеуты тел составило уже 57, транслирует La Razon.