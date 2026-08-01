В Сеуте растет количество жертв на фоне миграционного кризиса: подробнее

Миграционный кризис в Испании резко набрал обороты в конце текущего месяца. Выяснилось, что порядка 60 тысяч человек 30 июля незаконно пересекли границу Марокко с Сеутой. На этом фоне растет количество жертв среди мигрантов. Число обнаруженных на побережье Сеуты тел составило уже 57, транслирует La Razon.
Известно, что несколько тысяч человек уже репатриированы. Оставшиеся мигранты вступают в ожесточенные столкновения с полицией. Сообщается также о конфликтах иностранцев друг с другом.
По данным местных СМИ, мигранты грабят магазины и разрушают могилы. Испанцы выходят на улицы и пытаются защитить дома от приезжих.
Мигранты 30 июля фактически взяли штурмом Сеуту. Толпы смели пограничные ограждения и попали на улицы и пляжи города. В Сеуту на этом фоне ввели войска.