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Самозанятые с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным

РИА Новости: самозанятые с августа смогут получить первые выплаты по больничным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Самозанятые в России с 1 августа смогут получить первые выплаты по больничным листам, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Иван Кравченко.

Программа добровольного страхования самозанятых стартовала полгода назад, в январе 2026 года.

«Для того чтобы получить пособие, надо осуществлять выплаты от шести месяцев, поэтому те, кто подключился к программе в начале года, уже могут получать страховые выплаты с августа», — сказал Кравченко.

Он уточнил, что в зависимости от суммы уплаченных ранее добровольных взносов в Социальный фонд работник в среднем сможет получить за день больничного 1700−2500 рублей.

Ранее в пресс-службе Социального фонда РИА Новости сообщали, что размер выплат будет определен путем выбранной страховой суммой: 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей. Помимо того, влияет продолжительность стажа работы и периода участия в экспериментальной программе.