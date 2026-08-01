Невиновный канадец отсидел 1,5 года за педофилию

В канадской провинции Новая Шотландия суд полностью оправдал 30-летнего Брэндона Клэйми, который провел полтора года в тюрьме за преступление, совершенное другим человеком. Причиной громкой ошибки стала путаница с почти идентичными никнеймами в мессенджере, сообщает People.
Мужчину арестовали в феврале 2020 года по обвинению в переписке с 12-летней девочкой. Следствие утверждало, что с августа по декабрь 2018 года он склонял ребенка к сексуальным действиям и получал откровенные фотографии. В январе 2024 года суд признал Клэйми виновным и назначил реальный срок, который он полностью отбыл.
Позже выяснилось, что полицейские перепутали его логин с никнеймом настоящего злоумышленника. Разница оказалась в количестве подчеркиваний: у преступника было два знака подряд (fus__ro_dah), а у Клэйми один (fus_ro_dah). Эту микроскопическую деталь не заметили ни следователи, ни судьи, ни даже сам адвокат в ходе процесса.
После освобождения Клэйми, по словам его защитника, потерял веру в систему правосудия. Теперь он добивается компенсации за невинно отбытое наказание. Настоящий преступник, чей профиль был установлен, находится в Калифорнии и до сих пор в розыске.
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