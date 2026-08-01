Позже выяснилось, что полицейские перепутали его логин с никнеймом настоящего злоумышленника. Разница оказалась в количестве подчеркиваний: у преступника было два знака подряд (fus__ro_dah), а у Клэйми один (fus_ro_dah). Эту микроскопическую деталь не заметили ни следователи, ни судьи, ни даже сам адвокат в ходе процесса.