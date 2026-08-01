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От +31 до +19: каким будет 1 августа в Хабаровском крае

Пока одни жители края будут искать тень, другим пригодится одежда потеплее.

В Хабаровском крае 1 августа будет преимущественно солнечно и сухо, однако температура воздуха в разных районах окажется очень разной, сообщает прогноз погоды.

В Хабаровске ожидается солнечный день без осадков. Температура поднимется до +30 градусов, ночью будет около +18. Северо-восточный ветер — 2−3 м/с, с порывами до 5 м/с. Из-за высокой влажности жара может ощущаться сильнее.

До +31 градуса воздух прогреется в Комсомольске-на-Амуре. В Чегдомыне ожидается до +30, в Вяземском — до +29, в Бикине — до +28. В Николаевске-на-Амуре также будет тепло — около +28 градусов.

А вот на побережье Охотского моря август начнётся совсем не по-летнему. В Чумикане и Советской Гавани температура не поднимется выше +22 градусов, а в Охотске ожидается всего +19. При этом в Николаевске-на-Амуре будет значительно теплее — до +28.

Осадков 1 августа в большинстве районов не ожидается. Наиболее облачная погода прогнозируется в Охотске, где небо останется преимущественно пасмурным.

При этом паводковая обстановка в крае пока остаётся на контроле. Предупреждение о наводнении действует в ряде территорий до 3 августа.

В ближайшие дни ситуация может меняться в зависимости от уровня воды в реках и количества осадков.