От +31 до +19: каким будет 1 августа в Хабаровском крае

А вот на побережье Охотского моря август начнётся совсем не по-летнему. В Чумикане и Советской Гавани температура не поднимется выше +22 градусов, а в Охотске ожидается всего +19. При этом в Николаевске-на-Амуре будет значительно теплее — до +28.