Закон об особенностях содержания подозреваемых вступил в силу

Документом устанавливается, что судебный департамент при Верховном суде РФ устанавливает норму площади на одного человека и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. А в зданиях судебных участков мировых судей норма площади и требования определяются законодательством субъекта РФ.