Закон об особенностях содержания подозреваемых вступил в силу

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Закон, устанавливающий особенности содержания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания в зданиях судов, вступил в силу в субботу.
Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля 2025 года.
Документом устанавливается, что судебный департамент при Верховном суде РФ устанавливает норму площади на одного человека и требования к оснащению и санитарно-гигиеническому состоянию в зданиях судов общей юрисдикции при наличии в них помещений для временного пребывания конвоируемых подозреваемых и обвиняемых. А в зданиях судебных участков мировых судей норма площади и требования определяются законодательством субъекта РФ.
Также, согласно закону, на МВД России по согласованию с ФСИН РФ, Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ возлагаются полномочия по определению порядка охраны подозреваемых и обвиняемых в таких помещениях и определение порядка приема пищи подозреваемыми и обвиняемыми.
Порядок охраны подозреваемых и обвиняемых в помещениях временного пребывания под охраной воинских частей или военной полиции ВС РФ, в том числе порядок приема пищи и организации оказания им медпомощи, определяется Минобороны РФ по согласованию с Генпрокуратурой РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.
А порядок охраны подозреваемых и обвиняемых в помещениях для временного пребывания под охраной органов Федеральной службы безопасности определяется ФСБ России по согласованию с ГП РФ и Судебным департаментом при Верховном суде РФ.