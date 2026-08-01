Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Забрать все, что захотим»: Трамп рассказал о правах США на украинские редкоземы

Трамп: США могут прийти на Украину и забрать почти все по сделке о недрах.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о редкоземельных металлах дает Вашингтону право в любое время получить доступ к украинским ресурсам.

По словам американского лидера, Украина обладает значительными запасами редкоземельных металлов, а заключенный договор позволяет США забирать почти все.

«Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка», — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Стиву Груберу.

Ранее KP.RU сообщал, что к ключевым группам полезных ископаемых в рамках соглашения о недрах Украины с США отнесены алмазы, золото, пьезооптические материалы, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий и скандий.

Исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак отметила, что данные о запасах урана и урановых руд по-прежнему остаются засекреченными, хотя вопрос их возможной рассекречивания обсуждается.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше