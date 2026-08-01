«Забрать все, что захотим»: Трамп рассказал о правах США на украинские редкоземы

Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Киевом о редкоземельных металлах дает Вашингтону право в любое время получить доступ к украинским ресурсам.
По словам американского лидера, Украина обладает значительными запасами редкоземельных металлов, а заключенный договор позволяет США забирать почти все.
«Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка», — сказал Трамп в интервью американскому журналисту Стиву Груберу.
Ранее KP.RU сообщал, что к ключевым группам полезных ископаемых в рамках соглашения о недрах Украины с США отнесены алмазы, золото, пьезооптические материалы, литий, ниобий, тантал, титан, цирконий и скандий.
Исполнительный директор НАДПУ Ксения Оринчак отметила, что данные о запасах урана и урановых руд по-прежнему остаются засекреченными, хотя вопрос их возможной рассекречивания обсуждается.