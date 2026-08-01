Трамп оценил сделку с Киевом по редкоземам: Можем забрать все, что захотим

Соединенные Штаты в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить почти все, что захотят. Об этом в пятницу, 31 июля, высказался американский президент Дональд Трамп.
— У Украины очень богатая, плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам. Мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим, — заявил он в эфире телеканала Real America’s Voice.
В январе Трамп говорил, что Белый дом вернет все потраченные на Украину деньги благодаря договоренностям о полезных ископаемых. Он напомнил, что бывший президент США Джо Байден потратил 350 миллиардов долларов на оказание помощи Киеву.
Теперь, по словам американского лидера, он вернул эти деньги обратно посредством сделки по редкоземельным элементам.
Новая версия соглашения о редкоземельных металлах, подготовленная администрацией Трампа, подразумевала полный контроль над будущими инвестициями и добычу полезных ископаемых на Украине.