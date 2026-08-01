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Американский президент назвал слухи о сделке с Инфантино ложью

Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что он или его администрация обсуждали с руководством ФИФА возможность передачи доли коммерческих прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам.

Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что он или его администрация обсуждали с руководством ФИФА возможность передачи доли коммерческих прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Заявление прозвучало во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, президент США ограничился коротким и жестким ответом: «Нет, никогда». Ранее британская газета The Times опубликовала материал, в котором утверждалось, что подобные консультации якобы велись с людьми из окружения американского лидера.

Официальная реакция Белого дома, таким образом, полностью опровергает эти сведения. Вопрос о будущем распределении прав на трансляции и спонсорские контракты мундиаля остается открытым, однако, по словам Трампа, его команда к этому непричастна.

Ранее мы писали: WP: в США испугались давать Трампу право вводить «адские санкции» против РФ.

Читайте также: Трамп пытался подвинуть Украину к миру через обещание ракет Patriot.

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