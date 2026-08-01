Американский президент назвал слухи о сделке с Инфантино ложью

Дональд Трамп категорически отверг информацию о том, что он или его администрация обсуждали с руководством ФИФА возможность передачи доли коммерческих прав на чемпионат мира по футболу частным инвесторам. Заявление прозвучало во время заседания кабинета министров в Кэмп-Дэвиде.