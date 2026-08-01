Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что США в рамках сделки с Украиной по редкоземельным металлам могут получить почти всё, что захотят.
«У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически всё, что захотим», — сказал он.
Заявление прозвучало в интервью Real America s Voice.
Напомним, в апреле 2025 года Соединённые Штаты и Киев заключили сделку о природных ресурсах, США получили приоритетное право покупать продукцию, добытую на территории Украины.
Трамп заявил, что Соединённые Штаты стремятся к миру на Украине. По данным The Atlantic, Трамп отказался удовлетворить просьбу Зеленского о передаче Украине 300 ракет-перехватчиков для зенитных комплексов Patriot.
Напомним, по словам экс-помощника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олега Соскина, Зеленский зря ныл в обращении к Парламентской ассамблее ОБСЕ, пытаясь выпросить у стран Запада ракеты для систем ЗРК Patriot.