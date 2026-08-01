Актриса Янина Студилина опубликовала фото с дочерью

Актриса Янина Студилина появилась на публике с повзрослевшей дочерью. Она приехала с девятилетней Анной на открытие кинотеатра в столице.
Артистка опубликовала фотографию с девочкой на своей странице в социальной сети. В кадре мама с дочкой улыбаются, глядя в камеру.
Студилина родила дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. В 2022 году она сообщила, что развелась с супругом. По ее словам, главной причиной стало нежелание бывшего мужа жить в РФ. Знаменитость рассказывала в соцсетях, что Роднянский-младший отказался возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.
Также актриса Виктория Толстоганова недавно показала своих троих детей. Она сняла на фото сыновей и дочь во время прогулки по историческому городу Корфу. Артистка разместила семейный снимок на своей странице в социальной сети.
Толстоганова родила дочь Варвару в 2005 году в браке с коллегой Андреем Кузичевым, известным по роли жениха Екатерины Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». В 2008 году у них родился сын Федор. Супруги прожили в браке 15 лет и в 2011 году развелись.