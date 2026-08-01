Актриса Янина Студилина опубликовала фото с дочерью

Студилина родила дочь от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. В 2022 году она сообщила, что развелась с супругом. По ее словам, главной причиной стало нежелание бывшего мужа жить в РФ. Знаменитость рассказывала в соцсетях, что Роднянский-младший отказался возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.