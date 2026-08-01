Как выбрать спелый арбуз: в Роспотребнадзоре назвали главные правила

Спелый арбуз можно определить по внешнему виду. Плод должен иметь твердую неповрежденную корку, яркую окраску и желтое пятно на боку. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что у зрелого арбуза корка твердая и блестящая. Усик и плодоножка у плода обычно сухие. Мякоть качественного арбуза — сочная, сладкая и без признаков ослизнения.
По данным Роспотребнадзора, не стоит выбирать слишком большие или маленькие арбузы. Лучше отдавать предпочтение плодам среднего размера. Специалисты предупредили, что нельзя покупать разрезанные арбузы и дыни.
Ранее KP.RU сообщал, что мыть овощи и фрукты перед употреблением важно для снижения риска попадания бактерий и остатков химических веществ в организм. Терапевт Дмитрий Демидик рассказал, какие правила помогут безопасно подготовить продукты к употреблению.