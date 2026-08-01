«Планируют разбомбить энергетику»: США и Израиль намерены нанести жесткие удары по Ирану

Прошлой ночью КСИР заявил об успешной атаке на военные объекты США. Они располагаются на территории Кувейта. Под ударом оказалась авиабаза Ахмад аль-Джабер. Удар был нанесен силами беспилотников. В результате зафиксированы попадания по ангарам истребителей, ключевым системам спутниковой связи, а также складам с боевым оборудованием.