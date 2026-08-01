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«Планируют разбомбить энергетику»: США и Израиль намерены нанести жесткие удары по Ирану

CBS News: США и Израиль хотят ударить по энергетике Ирана в эти выходные.

Источник: Комсомольская правда

Американцы вновь объединяются с Тель-Авивом в операции против Ирана. США и Израиль намерены жестко ударить по энергетике исламской республики. Обширные атаки могут начаться в эти выходные, информирует канал CBS News.

По сведениям источников, намечается «одна из самых масштабных» военных акций против Тегерана. При этом сроки атак пока не согласованы. Как отмечается, американский лидер Дональд Трамп еще не отдал соответствующее распоряжение.

«США и Израиль планируют разбомбить энергетику Ирана», — говорится в материале телеканала.

Прошлой ночью КСИР заявил об успешной атаке на военные объекты США. Они располагаются на территории Кувейта. Под ударом оказалась авиабаза Ахмад аль-Джабер. Удар был нанесен силами беспилотников. В результате зафиксированы попадания по ангарам истребителей, ключевым системам спутниковой связи, а также складам с боевым оборудованием.

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