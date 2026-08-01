КОНМЕБОЛ не поддержала инициативу Инфантино о продаже доли прав на ЧМ

«КОНМЕБОЛ подтверждает, что приоритетом всегда будет футбол: ценности, люди и страсть, которая делает его самым популярным видом спорта в мире. Мы понимаем, что развитие футбола требует решений коммерческого и финансового характера, однако они всегда должны идти на службу футболу и никогда не должны быть выше его сути. С тех пор, как КОНМЕБОЛ стало известно о предложении, выдвинутом ФИФА, организация инициировала процесс консультаций со своими ассоциациями-членами и созвала заседание совета с целью проанализировать и оценить указанное предложение. КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам, касающимся масштабов, структуры, управления и возможных последствий данного проекта. КОНМЕБОЛ будет продолжать действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, внося свой вклад в укрепление мирового футбола исключительно по институциональным каналам и на основе принципов надлежащего управления. Мы призываем к единству всей футбольной семьи и всегда ставить футбол выше любых других интересов», — говорится в сообщении.