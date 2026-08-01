КОНМЕБОЛ не поддержала инициативу Инфантино о продаже доли прав на ЧМ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 августа. /ТАСС/. Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не намерена ставить коммерческую составляющую выше спортивной, поэтому запросила у Международной федерации футбола (ФИФА) дополнительные разъяснения об инициативе продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Об этом сообщила пресс-служба КОНМЕБОЛ.
Ранее предложение главы ФИФА Джанни Инфантино отвергли Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА), Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а также Азиатская конфедерация футбола (AFC).
«КОНМЕБОЛ подтверждает, что приоритетом всегда будет футбол: ценности, люди и страсть, которая делает его самым популярным видом спорта в мире. Мы понимаем, что развитие футбола требует решений коммерческого и финансового характера, однако они всегда должны идти на службу футболу и никогда не должны быть выше его сути. С тех пор, как КОНМЕБОЛ стало известно о предложении, выдвинутом ФИФА, организация инициировала процесс консультаций со своими ассоциациями-членами и созвала заседание совета с целью проанализировать и оценить указанное предложение. КОНМЕБОЛ запросила у ФИФА дополнительную информацию и разъяснения по различным аспектам, касающимся масштабов, структуры, управления и возможных последствий данного проекта. КОНМЕБОЛ будет продолжать действовать осмотрительно, ответственно и в духе сотрудничества, внося свой вклад в укрепление мирового футбола исключительно по институциональным каналам и на основе принципов надлежащего управления. Мы призываем к единству всей футбольной семьи и всегда ставить футбол выше любых других интересов», — говорится в сообщении.
План ФИФА предполагает создание компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования организации — чемпионат мира и клубный чемпионат мира. По мнению Инфантино, создание FIFA Forward Enterprise повысит прибыль ассоциаций-членов ФИФА и поспособствует развитию футбола во всем мире. Президент Международной федерации футбола направил главам национальных федераций письма с призывом поддержать проект о продаже коммерческих прав. По информации телеканала Sky Sports, в обмен на поддержку плана Инфантино пообещал федерациям субсидии в размере €35 млн каждой, крайний срок для согласия — 19 сентября. Руководителям, которые выразят свое одобрение позже, ФИФА может выплатить около €9 млн.
В ФИФА заявили, что данная схема может привлечь $4,2 млрд. Данная инициатива была массово раскритикована и осуждена функционерами, федерациями и прочими организациями. В частности, в УЕФА заявили, что намерены бойкотировать все турниры под эгидой ФИФА.