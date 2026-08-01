Россия отказалась от уплаты взноса в агентство ОЭСР по ядерной энергии

Правительство России утвердило отказ от уплаты членского взноса в Агентство по ядерной энергии при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году. Соответствующее постановление предусматривает, что 61,3 млн рублей будут направлены госкорпорации «Росатом».