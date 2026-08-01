Трамп назвал имя следующего президента США: кто им станет

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь порассуждал на тему следующих президентских выборов в США. Он не отрицает, что может снова баллотироваться. Дональд Трамп отметил, что хотел бы быть следующим президентом США, его цитирует Real America’s Voice.
«Я хотел бы быть следующим человеком, который займет пост, потому что следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена», — заявил американский лидер.
Он посетовал, что все эти заслуги могут быть присвоены не ему. Поэтому Дональд Трамп не без юмора подчеркнул, что стал бы главой государства вновь.
Президент США ранее заявил, что действительно намерен баллотироваться на третий срок. Он появился на публике в красной бейсболке с надписью «Трамп 2028». Глава Белого дома заверил, что уже побеждал и готов сделать это снова.