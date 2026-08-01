Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал имя следующего президента США: кто им станет

Трамп: Я хотел бы быть следующим президентом США.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белого дома Дональд Трамп вновь порассуждал на тему следующих президентских выборов в США. Он не отрицает, что может снова баллотироваться. Дональд Трамп отметил, что хотел бы быть следующим президентом США, его цитирует Real America’s Voice.

«Я хотел бы быть следующим человеком, который займет пост, потому что следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена», — заявил американский лидер.

Он посетовал, что все эти заслуги могут быть присвоены не ему. Поэтому Дональд Трамп не без юмора подчеркнул, что стал бы главой государства вновь.

Президент США ранее заявил, что действительно намерен баллотироваться на третий срок. Он появился на публике в красной бейсболке с надписью «Трамп 2028». Глава Белого дома заверил, что уже побеждал и готов сделать это снова.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше