Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что за все время конфликта с Россией Вооруженные силы Украины лишилась якобы только 50 тысяч бойцов.
— Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военных со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжет, то вот оно, — написал он в пятницу, 31 июля, в социальной сети X.
РИА Новости написало, что Владимир Зеленский запутался в потерях украинской армии в ходе спецоперации. Журналисты отметили, что в ходе недавнего интервью американским каналам он заявил, что за все время конфликта украинская сторона потеряла 50 тысяч бойцов. При этом еще в феврале глава Украины говорил, что ВСУ лишились по меньшей мере 55 тысяч военнослужащих.
До этого в СМИ утверждали, что в результате вспышки неизвестного заболевания в Черниговской области за сутки в полевом госпитале умерли 26 украинских солдат. Потери понесла 36-я путевосстановительная бригада ВСУ.