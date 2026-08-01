РИА Новости написало, что Владимир Зеленский запутался в потерях украинской армии в ходе спецоперации. Журналисты отметили, что в ходе недавнего интервью американским каналам он заявил, что за все время конфликта украинская сторона потеряла 50 тысяч бойцов. При этом еще в феврале глава Украины говорил, что ВСУ лишились по меньшей мере 55 тысяч военнослужащих.