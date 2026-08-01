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Журналист Боуз заявил, что Зеленский врет и занижает потери ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что за все время конфликта с Россией Вооруженные силы Украины лишилась якобы только 50 тысяч бойцов.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что за все время конфликта с Россией Вооруженные силы Украины лишилась якобы только 50 тысяч бойцов.

— Почему этот наркоман в Киеве думает, что число убитых украинских военных со временем сокращается? Если вам когда-либо требовалось доказательство того, что маленький диктатор лжет, то вот оно, — написал он в пятницу, 31 июля, в социальной сети X.

РИА Новости написало, что Владимир Зеленский запутался в потерях украинской армии в ходе спецоперации. Журналисты отметили, что в ходе недавнего интервью американским каналам он заявил, что за все время конфликта украинская сторона потеряла 50 тысяч бойцов. При этом еще в феврале глава Украины говорил, что ВСУ лишились по меньшей мере 55 тысяч военнослужащих.

До этого в СМИ утверждали, что в результате вспышки неизвестного заболевания в Черниговской области за сутки в полевом госпитале умерли 26 украинских солдат. Потери понесла 36-я путевосстановительная бригада ВСУ.

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