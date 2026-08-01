Кабмин утвердил список приложений для предустановки на гаджеты в 2027 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило перечень приложений, обязательных для предустановки в 2027 году на смартфоны, компьютеры и смарт-ТВ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Утвердить прилагаемый перечень программ для электронных вычислительных машин, странами происхождения которых являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, которые должны быть предварительно установлены на отдельные виды технически сложных товаров в 2027 году», — говорится в распоряжении.
Кроме того, документ предписывает «утвердить в качестве поисковой системы, страной происхождения которой являются Российская Федерация или другие государства — члены Евразийского экономического союза, используемой без дополнительных настроек (по умолчанию), поисковую систему “Яндекс” “.
Всего в таблицу вошли 40 программ, большинство из которых присутствуют и в действующем в 2026 году перечне. Там среди прочих для предустановки на смартфоны определены RuStore, «Госуслуги», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен», разные приложения «Яндекса», «Макс» и другие.