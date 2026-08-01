Кабмин утвердил список приложений для предустановки на гаджеты в 2027 году

Всего в таблицу вошли 40 программ, большинство из которых присутствуют и в действующем в 2026 году перечне. Там среди прочих для предустановки на смартфоны определены RuStore, «Госуслуги», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Дзен», разные приложения «Яндекса», «Макс» и другие.