Президент США Дональд Трамп не смог назвать сроки окончания войны с Ираном. Своим мнением он поделился интервью американскому журналисту Стиву Груберу.
«Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце [войны с Ираном] и говорят, что это слишком долго», — ответил глава Белого дома на соответствующий вопрос.
Трамп добавил, что нынешнюю администрацию США критикуют те же люди, которые принимали решения во время вьетнамской кампании.
Ранее президент США заявил, что американские военные пока планируют продолжать наносить удары по Ирану. Трамп выразил готовность дать шанс мирным переговорам с исламской республикой.
Как писал KP.RU, запасы вооружений армии США истощены из-за конфликта на Ближнем Востоке. 14 американских баз были уничтожены, а также ликвидированы более 200 самолетов и летательных аппаратов.