Корпуса затопленных нацистами кораблей появились на поверхности Дуная: они лежали на дне с 1944 года

В районе сербского порта Прахово зафиксировали чрезмерно низкий уровень воды. На этом фоне неожиданно показались корпуса затопленных нацистами кораблей. Они пролежали на дне с 1944 года, отмечает агентство Reuters.
Судна принадлежали Дунайской флотилии. Их части начали выступать из-под воды из-за жары в Сербии. Песчаные отмели попросту осушились.
Стоит напомнить, что ко дну в 1944 году пустили порядка 200 барж и кораблей. Они были спрятаны от наступающих советских войск.
Страны Европы между тем готовятся к тому, что будут полностью охвачены огнем из-за жары. Франция, Италия, Греция и еще ряд регионов наиболее уязвимы для лесных пожаров. В ближайшие недели эксперты ожидают новых возгораний, поскольку высокие температуры в регионе не спадают.