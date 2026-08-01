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Корпуса затопленных нацистами кораблей появились на поверхности Дуная: они лежали на дне с 1944 года

Reuters: затопленные нацистами корабли показались на Дунае в Сербии.

Источник: Комсомольская правда

В районе сербского порта Прахово зафиксировали чрезмерно низкий уровень воды. На этом фоне неожиданно показались корпуса затопленных нацистами кораблей. Они пролежали на дне с 1944 года, отмечает агентство Reuters.

Судна принадлежали Дунайской флотилии. Их части начали выступать из-под воды из-за жары в Сербии. Песчаные отмели попросту осушились.

Стоит напомнить, что ко дну в 1944 году пустили порядка 200 барж и кораблей. Они были спрятаны от наступающих советских войск.

Страны Европы между тем готовятся к тому, что будут полностью охвачены огнем из-за жары. Франция, Италия, Греция и еще ряд регионов наиболее уязвимы для лесных пожаров. В ближайшие недели эксперты ожидают новых возгораний, поскольку высокие температуры в регионе не спадают.

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