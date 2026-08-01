Почему к пророку Илие обращаются в самые трудные моменты жизни: в чем помогает святой

Илия предрек Ахаву засуху и голод, и почти три с половиной года в землях Израиля не было дождя. В это время пророк скрывался у потока Хорафа: по преданию, пищу ему приносили вороны, а позже ему помогал Ангел. Затем по воле Бога Илия поселился в Сарепте у одной вдовы. По его молитве в ее доме во время засухи не иссякали мука и масло, а когда у женщины умер сын, Илия воскресил его.