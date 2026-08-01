Почему к пророку Илие обращаются в самые трудные моменты жизни: в чем помогает святой

Ежегодно 2 августа православная церковь отмечает день памяти пророка Илии, одного из самых почитаемых ветхозаветных святых, ревностного борца за поклонение единому Богу. О жизни пророка, совершенных им чудесах и почему его просят о дожде — в материале «Известий».
Кто такой пророк Божий Илия.
Пророк Илия жил в IX веке до н. э. в Израильском царстве и с юности вел строгий подвижнический образ жизни. Он решительно выступал против распространения в стране культа Ваала и Астарты, который активно насаждала Иезавель, жена царя Ахава.
Фото: РИА Новости/БалабановРепродукция иконы «Илья Пророк». Начало XV века.
Илия предрек Ахаву засуху и голод, и почти три с половиной года в землях Израиля не было дождя. В это время пророк скрывался у потока Хорафа: по преданию, пищу ему приносили вороны, а позже ему помогал Ангел. Затем по воле Бога Илия поселился в Сарепте у одной вдовы. По его молитве в ее доме во время засухи не иссякали мука и масло, а когда у женщины умер сын, Илия воскресил его.
Один из ключевых эпизодов служения пророка — состязание на горе Кармил. Илия предложил царю собрать народ и воздвигнуть два жертвенника: один — Богу, другой — Ваалу. Жрецы Ваала целый день взывали к своему божеству, но не получили ответа. Тогда Илия велел обильно облить свой жертвенник водой, вознес молитву — и с неба сошел огонь, поглотивший жертву, дрова и даже камни. После этого народ вновь уверовал в единого Бога, а Илия казнил 850 жрецов Ваала у потока Киссон.
«Люди хотели одновременно чтить Бога и сохранять языческие культы. Пророк показывает, что вера не может быть двойной. Для современного человека этот сюжет тоже понятен. Идолом может стать не только древнее изваяние, но и всё, чему мы начинаем доверять больше, чем Богу: власть, деньги, успех, собственная правота. Кармил — это история о том, что сердце рано или поздно должно определиться, на кого оно действительно надеется», — рассказал настоятель храма Святого великомученика Димитрия Солунского в «Балтийской жемчужине», иерей Сергий Кубышкин.
Завершилось земное служение Илии чудесным взятием на небо — пророк был вознесен живым в огненной колеснице, запряженной огненными конями. Это чудо видел его ученик Елисей, которому Илия оставил милоть как знак преемства служения. До Илии живым на небеса был взят лишь Енох.
«Это знак особого Божия промышления о пророке и завершения его земного пути. Для Елисея это еще и момент преемства: ему остается милоть учителя, и он продолжает его служение, то есть этот рассказ не только о чуде, но и об ответственности ученика. При этом событие нельзя отождествлять с Вознесением Христа: Христос возносится Своей Божественной властью, а Илия принимается Богом», — пояснил священник.
При этом, отметил иерей Кубышкин, пророк не остался в церковной истории как безупречный герой.
«Илия не оставил после себя отдельной книги пророчеств: его проповедь раскрывается в поступках, в молитве, в мужестве говорить правду даже царю. Но Писание не делает из него безупречного героя. После угроз Иезавели он пугается, уходит в пустыню, изнемогает и чувствует себя одиноким. И Бог не упрекает его за слабость, а дает отдых, пищу и снова возвращает к служению. Поэтому Илия близок человеку: сила веры не означает отсутствия страха или усталости. Она проявляется в том, что человек, даже ослабев, снова обращается к Богу», — раскрыл священник особенность образа пророка.
Илию почитают не только в христианстве, но и в иудаизме (там его зовут Элийяху) и в исламе (Ильяс). История его жизни и деяний изложена в Третьей и Четвертой книгах Царств.
В чем помогает пророк Илия.
Пророка Илию почитают как ревностного защитника истинной веры и обличителя идолопоклонства, поэтому к нему обращаются с молитвами об укреплении веры, помощи в борьбе с греховными страстями, наставлении на путь покаяния и добра. Основа такого почитания — само житие пророка: он не просто проповедовал, а зримо показывал силу Бога через совершенные чудеса.
Одна из самых распространенных причин, по которой верующие обращаются к пророку, — просьбы о благоприятной погоде и плодородии.
«Основание для этого находится прямо в Священном Писании. По молитве Илии сначала наступила засуха, а затем снова пошел дождь. Об этом напоминает и апостол Иаков, говоря, что Илия был человеком, подобным нам, но его усердная молитва имела великую силу. Конечно, Церковь не считает пророка повелителем стихий. Мы просим его молитвенного предстательства перед Богом. И просим не как магического результата, а с доверием к Божией воле», — пояснил священник.
Кроме того, поскольку в библейские времена Илия совершал исцеления, верующие молятся ему об укреплении здоровья и избавлении от недугов. К пророку также обращаются за заступничеством в гонениях и бедности, в любых житейских трудностях, просят оградить от недоброжелателей и всякого зла. Женщины и девушки молятся Илие об удачном замужестве, о даровании детей, о мире и согласии в семье.
Как правильно молиться пророку Илие.
В церкви существуют разные формы обращения к пророку: тропари, кондаки, каноны, акафисты и отдельные молитвы. У каждой из них своя роль: тропарь кратко прославляет святого, кондак подчеркивает его особое служение, канон дает развернутое молитвенное слово, а акафист представляет собой череду хвалебных строк и прошений.
«В Церкви есть тропарь, кондак, канон, акафист и молитвы пророку. Во время засухи могут совершаться молебны с прошением о дожде, а при стихийных бедствиях — особые прошения о милости Божией», — пояснил священник.
Он особо подчеркнул: церковная молитва — не формула, которая должна автоматически дать нужный результат. Ее смысл в том, чтобы человек смог поставить свою нужду перед Богом и принять ответ с верой. Цель молитвы — не получить желаемое любой ценой, а привести сердце в правильное духовное состояние: смирение, покаяние, доверие Промыслу.
Молиться святому допустимо и своими словами.
«Можно сказать совсем просто: “Святой пророк Божий Илия, помолись обо мне, укрепи мою веру, помоги не отступать от Бога”. Можно просить о дожде, помощи в трудной ситуации, мужестве, внутренней стойкости», — пояснил Сергий Кубышкин.
Самые известные молитвы пророку ИлиеТропарь, глас 1.
Во плоти Ангел,/ пророков основание,/ вторый Предтеча пришествия Христова, Илия славный,/ свыше пославый Елиссееви благодать/ недуги отгоняти/ и прокаженныя очищати,// темже и почитающим его точит исцеления.
Кондак, глас 2.
Пророче и провидче великих дел Бога нашего,/ Илие великоимените,/ вещанием твоим уставивый водоточныя облаки,// моли о нас единаго Человеколюбца.
Личное прошение о помощи в голоде.
Во плоти ангел, пророков основание, вторый предтече пришествия Христова Илие славный, от Ангела пищу приемый и Сарептскую вдовицу во время глада препитавый, сам и нам, почитающим тя, благопоспешный питатель буди. Аминь.
Когда Церковь чтит память пророка Илии.
Православная церковь совершает память пророка Илии 2 августа. Это непереходящий праздник с фиксированной датой. В народе его называют Ильин день.
«Память пророка Илии совершается 2 августа. Хорошо побывать на вечернем богослужении накануне и на Божественной литургии в сам праздник. Именно Литургия остается центром церковного празднования. Если человек готовился к Причастию, праздник становится для него не просто воспоминанием о святом, а живой встречей со Христом. Конкретное расписание лучше заранее уточнить в своем храме», — напомнил Сергий Кубышкин.
Тем, кто не может посетить храм, священник советует провести день с духовной пользой.
«Можно помолиться дома, прочитать главы о пророке Илие в Третьей и Четвертой книгах Царств, тропарь или короткую молитву святому. Хорошо хотя бы ненадолго остановиться, отложить суету и вспомнить, чему учит его жизнь. Можно сделать простое доброе дело — помочь нуждающемуся, позвонить одинокому человеку, примириться с тем, с кем давно не общались. Это не заменяет богослужения, но помогает прожить праздник не формально», — отметил священник.