Мужчина умер после применения силы Росгвардией при задержании в Хабаровске

В Хабаровске следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины после его задержания сотрудниками Росгвардии. Проверку организовал следственный отдел по Индустриальному району Хабаровска СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
По данным следствия, 31 июля сотрудники правоохранительных органов прибыли по вызову о нарушении общественного порядка. Мужчина попытался скрыться, а при задержании оказал активное сопротивление. В связи с этим сотрудники применили к нему физическую силу и специальные средства.
Спустя непродолжительное время мужчина скончался на месте задержания.
Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи также проверят, насколько правомерными и соразмерными обстоятельствам были действия сотрудников правоохранительных органов при задержании.
При этом в соцсетях появилась предварительная информация о событиях, предшествовавших задержанию. По этим данным, мужчина мог преследовать другого человека с топором, после чего очевидцы вызвали правоохранителей. Также утверждается, что ранее он пытался напасть на сотрудников полиции с молотком.
По информации, распространяемой в местном паблике, первоначально сотрудники Росгвардии прибыли на улицу Блюхера по просьбе участкового для помощи в опросе мужчины по заявлению его матери. Утверждается, что во время попытки задержания он распылил в лицо двум росгвардейцам жидкость, предположительно уксус, после чего выбежал из квартиры. Для его задержания вызвали подкрепление.
Эти сведения пока официально не подтверждены. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.