Мужчина умер после применения силы Росгвардией при задержании в Хабаровске

По информации, распространяемой в местном паблике, первоначально сотрудники Росгвардии прибыли на улицу Блюхера по просьбе участкового для помощи в опросе мужчины по заявлению его матери. Утверждается, что во время попытки задержания он распылил в лицо двум росгвардейцам жидкость, предположительно уксус, после чего выбежал из квартиры. Для его задержания вызвали подкрепление.