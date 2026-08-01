РФ не будет выплачивать членский взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Известно, что этот взнос Россия платила каждый год. Однако средства, заложенные на эти цели, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации в Таджикистане. Планируется оказать помощь территориям, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств.