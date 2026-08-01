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РФ не будет выплачивать членский взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР в 2026 году

Россия отказалась от выплаты взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР.

Источник: Комсомольская правда

Москва в 2026 году решила отказаться от выплаты членского взноса в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития. Об этом свидетельствует одобренное властями страны предложение «Росатома». Документ цитирует РИА Новости.

Известно, что этот взнос Россия платила каждый год. Однако средства, заложенные на эти цели, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации в Таджикистане. Планируется оказать помощь территориям, которые подверглись воздействию уранодобывающих производств.

«Не выплачивать в 2026 году ежегодный членский взнос Российской Федерации в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития в размере 61313,4 тысячи рублей», — говорится в распоряжении правительства.

В МИД ранее прокомментировали готовность РФ внести средства в бюджет ОБСЕ. Москва будет платить только за политический продукт, который ее устроит, сказал директор департамента европейских проблем министерства Владислав Масленников.

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